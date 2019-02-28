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Биржи АТР закрылись в основном снижением на статистике из Китая 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением на фоне слабой статистики по промышленности Китая, а также итогов саммита США-КНДР, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 2940,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,35%, до 1546,33 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,43%, до 28633,18 пункта, южнокорейский KOSPI — упал на 1,76%, до 2195,44 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,79%, достигнув 21385,16 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%, до отметки 6169 пунктов.
Участники торгов в четверг отыгрывали статистику из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.
Эксперты связывают ухудшение макроэкономической статистки в Китае с продолжающейся торговой войной с США. В частности, экономист ING Айрис Пан (Iris Pang) сказала агентству Рейтер, что пока торговая война не завершится долгосрочным перемирием, тенденция к ослаблению показателя может сохраняться. "Таким образом, мы ожидаем, что мартовский индекс PMI тоже упадет", — заключила аналитик.
Также трейдеры обратили внимание на статданные из Японии, согласно которым объём промышленного производства в стране в январе, по предварительной оценке, снизился на 3,7% в месячном исчислении после сокращения на 0,1% месяцем ранее. При этом аналитики ждали снижения показателя на 2,4%. Объем розничных продаж в стране вырос на 0,6% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 1,4%.
Еще одним фактором, за которым следили рынки, стал саммит США и КНДР. Он завершился ранее планируемого срока без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в графике Белого дома. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения по итогам переговоров, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся.
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