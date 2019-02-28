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Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), в плюсе лишь расписки "Газпрома", "Ленты" и TCS Group, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.07 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшалась на 0,41% — до 6,01 доллара, "Лукойла" — на 0,93%, до 83,91 доллара, "Новатэка" — на 1,17%, до 172,95 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,52%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" — снижались на 0,2%, до 24,55 доллара.
Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,34% — до 1,19 доллара, Сбербанка — на 0,26%, до 12,53 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,39%, достигая 17,91 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 1,01% — до 21,46 доллара, "Северстали" — на 0,35%, до 15,57 доллара, НЛМК — на 1,13%, до 23,96 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 0,8% — до 14,23 доллара, "Ленты" — росла на 2,45%, до 3,03 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,38% — до 2,85 доллара.
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Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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