Курс доллара: на Масленицу рублю будет не до веселья

Ожидается, что рубль будет слабеть еще неделю. Это связано с событиями, которые произойдут первого марта. И с тем, что почти все субъекты экономики, кроме населения и импортеров, заинтересованы в низком курсе.

— Все "долгоиграющие" факторы (например, санкции), действовавшие против рубля, остались в игре. И, по мере ослабления рыночных сил, поддерживающих отечественную валюту, негативные факторы будут проявлять себя все сильнее и сильнее.

Кроме того, не следует забывать, что практически все субъекты нашей экономической жизни, кроме населения и импортеров, объективно заинтересованы в относительно низком курсе национальной валюты. Так что не все рублю Масленица.

Что касается прогнозов на пятницу, первое марта, то главные события дня, которые скажутся на котировках доллара и евро по отношению к рублю, следующие.

Событие первое. Для валютной пары доллар/рубль — это индекс производственной активности PMI за февраль (публикация состоится в 09:00 МСК).

Событие второе. После обеда и вечером (по Москве) будет опубликован большой массив макроэкономических данных по американской экономике, включая индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (фев.). Если наши данные покажут ухудшение по сравнению с предыдущим периодом, а американские, напротив, окажутся лучше, то давление на рубль усилится.

Событие третье. Для валютной пары евро/рубль большое значение будет иметь публикация индекса потребительских цен Еврозоны (по предварительным данным, состоится в 13:00 МСК).

Если данные окажутся выше прогноза, это немного укрепит евро и окажет некоторое давление на рубль.

Так что в течение дня можно ожидать некоторое ослабление нашей национальной валюты до отметок 66,05 за доллар и 74,9 за евро.

В течение следующей недели можно ожидать продолжения небольшого ослабления рубля до отметок 66,3-66,4 по отношению к доллару и до 75,3-75,5 по отношению к евро.

Кто сегодня покупает валюту

Что касается объемов скупки населением наличной валюты, то есть две противоборствующие тенденции.

Первая. Те, кто не располагает значительными свободными средствами или не имеют острой нужды в наличной валюте (не ездят за границу), валюту не покупают.

Вторая. Другая часть граждан, более зажиточная, ездящая за рубеж, разбирающаяся в экономике, понимает, что девальвация рубля неизбежна по целому ряду причин фундаментального характера (например, в силу тех же санкций со стороны США).

Эта часть граждан, пользуясь относительно дорогим (в моменте) рублем, увеличивает объемы покупки валюты хотя бы для того, чтобы защитить свои сбережения от последствий девальвации рубля и, возможно, немного заработать. Т.е., они купят валюту сейчас подешевле (например, доллар за 66-67 рублей), а потом продадут подороже, скажем, рублей за семьдесят с лишним. Так что в ближайшие недели можно ожидать роста объемов покупки валюты населением.