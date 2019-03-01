Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,37%, составив $57,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,47% — до $66,62 за баррель.