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Цены на нефть растут
RT на русском
3 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,37%, составив $57,43 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,47% — до $66,62 за баррель.
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