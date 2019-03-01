Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.71
$
66.00
74.90
75.00
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
66.97
–0.13 Золото
1307.30
–0.13 РТС
1190.15
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.1368
+0.0076
14.02
1.1292
26.02
15.02
04.02

Биржи Азии в основном растут в ожидании торгового соглашения США и Китая 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу на фоне надежд на то, что Китай и США в ближайшее время достигнут долгосрочного торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% — до 2945,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускался на 0,1%, до 1544,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,45%, до 28760,83 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 1,76%, до 2195,44 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,16% — до 21632,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,52%, до 6200,9 пункта.
Участники торгов обратили внимание на сообщение агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что американские власти готовят проект окончательного торгового соглашения, которое президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать в течение ближайших нескольких недель. По словам источников, саммит глав двух государств может состояться уже в середине марта.
Аналитики Resona Bank, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отметили, что динамика рынков сейчас обусловлена предположением, что в переговорах США и Китая есть прогресс.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая и Японии. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в феврале вырос до 49,9 пункта с 48,3 пункта в январе. Аналитики ждали роста показателя всего до 48,5 пункта. При этом, по официальным данным из Японии, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в январе поднялась до 2,5% с 2,4% в декабре. Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.
Прайм: последние новости
Иена и швейцарский франк дорожают на фоне обострения отношений Индии и Пакистана Венесуэла фактически узаконила свободную продажу и покупку иностранной валюты Тема ограничительных мер для РФ пока отошла на второй план
Комментарии
Рынки , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Bloomberg , France-Presse
Читайте также
Видео
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
У Путина попросили денег на газ
Компании
Сбербанк вынес вердикт рублю
Рынки
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кудрин назвал россиян отсталыми
Экономика Другое
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
Рынки Экономика
Кремль отреагировал на интерес США к доходам Путина
Экономика Статьи
Visa и Mastercard просят наказать
Компании Экономика
Зависимость россиян от государства достигла пика
Личный счет
Египет запускает «Суэцкий канал-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение