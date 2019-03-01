Курс доллара: рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

На открытии торгов 1 марта рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара упал на 10 копеек — до 65,81 рубля. Курс евро снизился на 20 копеек и составил 74,79 рубля.