Фондовые торги в РФ открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,19% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 489,89 пункта. Индекс РТС поднлся на 0,15% до отметки 1 190,08.