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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,19% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 489,89 пункта. Индекс РТС поднлся на 0,15% до отметки 1 190,08.
«Российский фондовый рынок по итогам вчерашнего дня продемонстрировал локальное снижение в рамках 0,2% по индексу Мосбиржи. Диапазон 2 450—2 500 пунктов, в котором индекс находится большую часть времени уже больше чем две недели, пока по-прежнему актуален, однако, на наш взгляд, при отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса к уровням в 2 500—2 520 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский.
Банки.ру: последние новости
Мосбиржа приостановила торги акциями ОКС в режиме основных торгов после аномального скачка их стоимости Международные резервы РФ за неделю увеличились на 5,9 млрд долларов ГТЛК увеличила объем программы биржевых облигаций со 151 млрд до 255,77 млрд рублей
Рынки , Михаил Поддубский , Московская биржа
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