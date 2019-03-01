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Венесуэла готова поставлять России нефть 

ТАСС + ещё 2 13 минут назад
Фото: ТАСС
Венесуэла готова поставлять России нефть. Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Мы продолжаем сотрудничать, у нас очень богатая насыщенная повестка дня. Прорабатываем целый ряд вопросов: в области энергетики, ВТС, научно-технического сотрудничества, финансов, экономики, — сказала она. — Все, что необходимо Венесуэле, у России есть. Венесуэла со своей стороны может дать нефть, которая нужна России".
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