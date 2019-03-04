Курс доллара: названы грозящие рублю риски

Аналитики, опрошенные «Российской газетой», заявили, что в марте и апреле могут серьезно вырасти риски ослабления рубля. По мнению экспертов, на рубль может повлиять расширение санкций США, а также необходимость выплат по внешнему долгу.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что 4-7 марта российская валюта будет оставаться в диапазоне 65-66,5 рубля за доллар. По его мнению, в США еще долго будут обсуждать законопроект о санкциях против России, но «какие-то поправки» будут появляться постоянно, что может негативно повлиять на рубль.

По мнению Кочеткова, поддержать российскую валюту может спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина 6 марта. Предыдущие аукционы завершились рекордными с 2014 года размещениями бумаг: Минфин смог продать ОФЗ почти на 57,6 миллиарда рублей.

Глава направления по стратегическому анализу СМП-банка Владимир Помыткин обратил внимание на рост нефтяных цен выше 66 долларов за баррель, что также может помочь рублю. По мнению Помыткина, в ближайшую неделю российская валюта останется в границах 65-66,8 рублей за доллар. Однако в марте и апреле рубль может ослабнуть из-за выплаты 16,4 миллиарда долларов по внешнему долгу, отметил он.

В начале января рубль дорожал благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018 года и росту цен на нефть. К середине месяца доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.

Затем Минфин США решил исключить En+, «РусАл» и «Евросибэнерго» из санкционного списка, в котором они находились с 6 апреля 2018 года. Это также способствовало укреплению рубля. В начале марта курс российской валюты рос к доллару и евро, составляя 65,81 рубля за доллар и 74,79 рубля за евро.