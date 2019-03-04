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Цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,47%, составив $56,06 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,40% — до $65,33 за баррель.
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