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Цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,47%, составив $56,06 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,40% — до $65,33 за баррель.
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