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06.02
Курс доллара: доллар и евро снижаются на открытии торгов
RT на русском
+
ещё 3
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 19 копеек — до 65,76 рубля.
Курс евро опустился на 14 копеек и составил 74,74 рубля.
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