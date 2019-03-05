Рубль ослабят еще больше

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Минфин еще больше ослабит рубль 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Минфин готовится увеличить закупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, следует из материалов на сайте министерства.
По данным ведомства, закупки в период с 7 марта по 4 апреля составят 310 миллиардов в рублевом эквиваленте (15,5 миллиарда в день).
Это на 59,8 процента больше, чем в прошлом месяце, когда было куплено валюты на 194 миллиарда рублей.
Согласно действующему бюджетному правилу, принятому в начале 2017 года, Минфин через Центробанк, который выполняет функцию агента, закупает иностранную валюту на нефтегазовые сверхдоходы: экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых при цене нефти выше 40 долларов за баррель.
Таким образом министерство сглаживает колебания курса рубля из-за роста или падения нефтяных котировок. Купленная валюта направляется в суверенный Фонд национального благосостояния (ФНБ).
С августа по декабрь 2018 года закупки на внутреннем рынке не производились из-за слишком сильной нестабильности рубля. Вместо этого ЦБ направлял в ФНБ валюту из своих резервов.
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Комментарии77
Рынки , Видео , Экономика , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
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