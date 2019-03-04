Биржи Европы растут на оптимистичных ожиданиях исхода торговых переговоров США и Китая

Основные фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют положительную динамику на фоне надежд на скорое завершение торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик — США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,3%, до 7128,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 5301,58 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 11632,5 пункта.

Мировые инвесторы с оптимизмом отыгрывают сообщение газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. Как отмечает газета, Пекин предлагает снизить пошлины на некоторую американскую продукцию, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает отмену большинства, если не всех, пошлин, наложенных на товары из Китая в прошлом году.

"Предположения о том, что США и Китай близки к подписанию торгового соглашения, будут поддержать настроения участников рынков", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитиков банка ING.

В то же время инвесторы продолжают следить за развитием ситуацией вокруг запланированного на 29 марта выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Так, британская премьер-министр Тереза Мэй на ранее предложила парламенту способ преодоления кризиса вокруг предлагаемого правительством, но отвергаемого депутатами соглашения об условиях Brexit. Мэй предложила палате общин провести голосование предложения правительства до 12 марта.

Если документ будет в очередной раз отвергнут, парламентарии 13 марта проголосуют по вопросу, хотят ли они осуществить Brexit без "сделки" 29 марта. Если они выскажутся против этого сценария, то палата общин 14 марта сможет проголосовать за краткое, ограниченное продление статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе.