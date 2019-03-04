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Индекс Dow Jones упал на 400 пунктов 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: © EPA-EFE/JUSTIN LANE
Американский промышленный индекс Dow Jones понизился в середине дня в понедельник на 400 пунктов до отметки 25631. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, также продемонстрировал тенденцию к снижению: он упал на 34,20 пунктов (1,22%), до отметки 2769. Индекс электронной биржи NASDAQ понизился на 84,77 пунктов (1,1%), до 7513.
На 0,23% понизились акции Apple, на 1,74% — банковской Citigroup, на 0,53% — Google, на 1,30% — Microsoft.
Комментируя ситуацию на рынке, руководитель департамента операций с ценными бумагами компании KBW Inc Роджер Грант отметил, что одна из причин сложившейся ситуации — отсутствие информации со стороны КНР о ходе торговых переговоров с США.
"Позитивная динамика на рынке может основываться на надеждах лишь какое-то время, — привела газета его мнение. — Нам нужны конкретные результаты".
Руководитель департамента инвестиций в US Bank Wealth Management Эрик Фридман в интервью "Уолл-стрит джорнэл" отметил, что участникам рынка для принятия решений "нужно больше конкретных деталей, касающихся торгового соглашения".
"Будут ли постепенно отменены повышенные тарифы в отношении товаров из Китая, или же они будут отменены сразу? — задался он вопросом. — Именно это влияет на ситуацию на рынке".
Ранее в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции в штате Айова WHO ("Даблъю-эйч-оу") отметил, что переговоры США и КНР по вопросам торговли идут трудно, но на них достигнут заметный прогресс. На вопрос о том, ожидает ли он достижения договоренности в обозримом будущем, он ответил утвердительно.
В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами.
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Рынки , Microsoft , Apple , Google , Wall Street Journal
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