Золото повернулось к Банку России спиной

Всего за три дня золото подешевело на 3,5%, что стало самым сильным снижением цены за полтора года и ударило по резервам Банка России

Еще совсем недавно мы отмечали не менее бурный рост цен на главный драгоценный металл и позитивную техническую картину этого инструмента, однако "золотое ралли" очень быстро закончилось.

Последний раз так сильно золото дешевело весной 2017 г.

Как известно, Банк России является крупнейшим покупателем золота в мире, купи в в прошлом году рекордные 274 тонны.

История вопроса

Объем чистых покупок золота со стороны центральных банков различных стран мира, по данным Всемирного совета по золоту, в 2018 г. составил 651,5 тонны, что стало максимальным значением с 1967 г.

Россия с весны 2018 г. обгоняет Китай по количеству золота в составе международных резервов и занимает пятое место в мире по этому показателю (67,9 млн унций, или 2,112 тыс. тонн, по состоянию на начало 2019 г.), Китай — шестое.

Потери от переоценки резервов за эти дни составили порядка $3 млрд Свежие данные мы увидим только в четверг, а по итогам прошлой недели международные резервы России увеличились с 15 по 22 февраля на $5,9 млрд (+ 1,2%) до $480,5 млрд, сообщал Банк России. Запасы золота в составе МРР увеличились в 2018 г. на 14,9% (на 273 тонны 715 кг) и составили на 1 января 2019 г. 2112 тонн.

Мы не раз отмечали, что золото является довольно сложным инструментом, крупные банки активно манипулируют его ценой. Стоит также отметить, что практически каждый раз, когда цена на золото начинает расти и поднимается выше $1300, появляются продавцы.

Возможно, рост цен на золото угрожает доллару, как резервной валюте, возможно, есть какие-то другие причины, но факт остается фактом — есть силы, которые не дают ценам на драгоценный металл расти.

Нельзя не отметить и тот факт, что цена определяется в том числе и на бирже, где манипуляции ценой — это данность. Именно поэтому котировки могут игнорировать рост спроса на физический металл.

К слову, Банк России большую часть своих золотых запасов покупает у внутренних производителей. Таким образом регулятор не тратит валюту, пополняет резервы за счет эмиссии рублей и обеспечивает спрос золотодобытчиков.

Очевидно, что эти операции слабо влияют на мировые цены, зато Россия таким образом минимизирует свои санкционные риски. В случае запрета на операции в долларах, наша страна сможет вести торговлю за золото, как это делали другие страны.

Если же говорить о тех факторах, которые могли выступит драйвером последнего снижения цен, то здесь скорее всего стоит отметить неплохие данные по экономике США, а также сомнения игроков в том, что ФРС в скором времени перейдет к смягчению политики и приостановит процесс нормализации баланса.

При этом доллар уверенно укрепляется, что подтверждает эту теорию.

Индекс доллара достиг максимума за две недели и пока продолжает расти.