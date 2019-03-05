ФРС оставила рынки без денег. Напряжение нарастает

Мировым финансовым рынках не хватает позитива. Эффект от смягчения риторики ФРС сходит на нет, а вероятность нового обвала возрастает.

Начало года ознаменовалось мощнейшим за многие годы ралли, однако весь позитив был отыгран очень быстро. Сейчас на повестке дня замедление мировой экономики и главный вопрос — как слова председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла соответствуют делу.

Выступая в Конгрессе на прошлой неделе, председатель центробанка подтвердил, что регулятор, скорее всего, прекратит сокращать свой портфель облигаций, объем которого составляет $4 триллиона, в этом году. Однако это заявление вызвало больше вопросов, чем ответов. Главный вопрос — как скоро?

Ни для кого не секрет, что сейчас операции по сокращению баланса находятся на пике, и из системы ежемесячно утекает колоссальные суммы. По большому счету ФРС проводит операцию, обратную QE, и это крайне негативно влияет на состояние рынка.

Свежая ликвидность не только не поступает, напротив, она уходит рекордными темпами.

Уже в понедельник мы видели нервозность рынка, когда индексы внезапно поползли вниз и лишь под конец дня смогли отыграть часть потерь.

У участников рынка сейчас нет никаких ориентиров, завершит ли ФРС программу сокращения активов на балансе постепенно или просто остановит этот процесс.

Постепенное сворачивание этого процесса может быть более осторожным выбором, поскольку позволит "получить больше информации о том, каков на самом деле спрос на резервы в системе, без риска вызвать нежелательную волатильность ставок денежного рынка", поделился мнением с Bloomberg Тиффани Уилдинг, экономист Pacific Investment Management Co. по США. Стратеги Bank of America Corp. разделяют это мнение.

Экономист Jefferies по денежным рынкам Томас Саймонс придерживается противоположных взглядов, пишет Bloomberg.

Он говорит, что ФРС движется к тому, чтобы просто остановить процесс сокращения баланса ближе к концу года, отчасти потому, что регулятор меньше беспокоится по поводу резкой корректировки политики, если эти изменения носят стимулирующий характер.

Кроме того, организовать плавный выход из процесса сокращения баланса будет непросто для бумаг с различными сроками погашения в портфеле центробанка, сказал он.

Уилдинг видит подводные камни в случае заранее объявленного плана по постепенному завершению сокращения баланса, если монетарные власти "почувствуют, что должны придерживаться этой траектории, когда рыночные силы, возможно, будут указывать, что им необязательно это делать".

Похоже, рынок так и будет находиться в состоянии неопределенности вплоть до заседания Феда, намеченного на 19-20 марта. Участники рынка ждут, что именно тогда Пауэлл внесет ясность. Напомним, теперь каждое заседание будет сопровождаться пресс-конференцией.

Еще одним раздражителем для рынков выступают торговые переговоры США и Китая. На новостных лентах то и дело появляются противоречивые сообщения о ходе переговоров. Накануне, например, издание The Wall Street Journal сообщило, что стороны очень близки в подписанию соглашения.

Но это может быть не более, чем вброс. Более того, даже на эту, казалось бы, позитивную новость, рынки отреагировали падением. Причина в том, что в котировки и так уже заложен максимально возможный позитив, и инвесторы просто начинают фиксировать прибыль.