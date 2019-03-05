Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
05.03
$
65.7956
–0.0189
€
74.7438
–0.0610
ММВБ
05.03 12:00
$
65.7575
+0.0125
€
74.4625
–0.0550
Forex
05.03 12:00
$
65.7764
+0.0341
€
74.5174
+0.0008
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.77
$
65.95
€
74.50
€
74.74
Прогноз
11.03 – 18.03
$
66.20
€
75.30
Индексы и котировки
Brent
65.19
–0.26
Золото
1285.14
+0.02
РТС
1179.24
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1331
+0.0017
18.02
1.1315
01.03
19.02
07.02
Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,75 рубля.
Курс евро снизился на 8 копеек и составил 74,47 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Курс доллара превысил 66 рублей
Рубль растёт к евро
В Венесуэле заявили о готовности поставлять нефть в Россию
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болгария вступилась за российский газопровод
Предложены новые способы борьбы с «серыми» МФО
ЕС решил отстранить Газпром от «Северного потока-2»
1
В ЦБ оценили вероятность инфляции в 6%
1
Теневая экономика уходит из банков
1
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика
Статьи
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет
Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании
В мире
Набиуллина пожаловалась Путину
Экономика
«Северный поток — 2» под ударом: Москва напугала немцев
Экономика
Статьи
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
Германия нашла новую «угрозу» «Северного потока — 2»
Экономика
США нанесли новый «удар» по Венесуэле
Экономика
«Газпром» отказался признать решение по иску «Нафтогаза»
Компании
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение