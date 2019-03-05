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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются преимущественно в плюсе 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.24 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,2% — до 6,02 доллара, "Лукойла" — росла на 0,37%, до 84,61 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,68%, до 174,2 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,42% — до 4,64 доллара, "Газпром нефти" — торговались на уровне предыдущего закрытия в 25,2 доллара.
Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 0,17% — до 1,16 доллара, Сбербанка — росла на 0,32%, до 12,55 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,44%, достигая 19,07 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,74% — до 20,8 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,86%, до 15,8 доллара, НЛМК — на 0,51%, до 24,86 доллара.
Цена бумаг "Магнита" увеличивалась на 0,45% — до 14,62 доллара, "Ленты" — на 1,61%, до 3 долларов. Расписки АФК "Система" росли в цене на 0,82%, достигая уровня в 2,96 доллара.
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Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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