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Биржи Европы в основном снижаются после роста ранее 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику после роста с начала марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,03%, до 7185,05 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,12%, до 5291,1 пункта, немецкий DAX опускался на 0,31%, до 11586,82 пункта.
В среду европейские инвесторы перешли к фиксации прибыли после роста с начала марта. Во вторник биржи Европы закрылись в плюсе, достигавшем 0,7%, на фоне макростатистики и в ожидании переговоров по Brexit.
Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что Великобритания отменит 80-90% всех торговых пошлин, которые накладываются на импортные товары, в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения. Соответствующие меры, якобы, излагаются в документе, который будет опубликован в случае, если премьеру Британии Терезе Мэй не удастся на следующей неделе заручиться поддержкой парламента в ходе голосования по соглашению об условиях Brexit.
В то же время аналитики London Capital Group, мнение которых приводит издание Wall Street Journal, ожидают, что в течение торгов инвесторы будут сохранять осторожность из-за неопределенности в торговых отношениях США и Китая и опасений за рост мировой экономики. "Инвесторы не готовы к продолжению ралли без явных доказательств прогресса в продвижении к торговому соглашению между США и Китаем или признаков улучшения состояния мировой экономики", — отметил в свою очередь аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler).
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Рынки , Тереза Мэй , ЕС
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