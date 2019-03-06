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Биржи АТР в основном растут на фоне мер властей КНР по поддержке экономики страны 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на фоне оптимистичных надежд на то, что новые меры властей Китая смогут поддержать национальную экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,94% — до 3082,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 1648,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,21%, до 29022,29 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,31%, до 2172,56 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,76% — до 21561,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,64%, до 6239,1 пункта.
Участники торгов с оптимизмом отыгрывают заявления властей Китая, сделанные днем ранее. В частности, власти Китая объявили, что в рамках реформы налоговой системы намерены в 2019 году снизить налог на добавленную стоимость для обрабатывающей промышленности, транспортной и строительной сфер. Кроме того, в стране планируется увеличение инвестиций в инфраструктуру и кредитования для малых предприятий. Инвесторы надеются, что эти меры помогут поддержать экономику страны, рост которой замедляется на фоне торговой войны с США.
В то же время инвесторы обратили внимание на то, что рынки акций США закрылись небольшим снижением во вторник на фоне сохранения неопределенности вокруг торговых отношений с Китаем. "На японских рынках преобладают распродажи на фоне снижения фондовых рынков в США", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Monex Inc. Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama).
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