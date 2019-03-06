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Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 6 марта, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,80 рубля.
Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 74,36 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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