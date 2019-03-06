Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 6 марта, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,80 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 74,36 рубля.