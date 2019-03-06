Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:09 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,38% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 475,67 пункта. Индекс РТС повысился на 0,39% до отметки 1 184,71.