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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:09 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,38% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 475,67 пункта. Индекс РТС повысился на 0,39% до отметки 1 184,71.
«Российский фондовый рынок вчера продолжил плавное снижение — индекс Мосбиржи потерял около 0,3%, перебравшись в нижнюю половину диапазона 2450-2500 пунктов, в котором проводит три последние недели. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня ожидаем продолжения консолидации индекса, вероятно, преимущественно в нижней половине диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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