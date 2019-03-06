Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.83
$
66.05
74.43
74.65
Прогноз
11.03 – 18.03
$
64.60
74.18
Индексы и котировки Brent
65.65
+0.00 Золото
1285.85
+0.05 РТС
1191.45
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.03
1.1305
–0.0038
19.02
1.1343
03.03
20.02
08.02

Биржи АТР закрылись в основном ростом на оптимизме из Китая 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом на фоне мер властей Китая по поддержке экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,57%, до 3102,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,49%, до 1660,41 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повысился на 0,3%, до 29037,6 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,17%, до 2175,6 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,6%, опустившись до 21596,81 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,75%, до отметки 6245,6 пункта.
Поддержку настроений инвесторов оказали решения властей Китая в области национальной экономики, объявленные во вторник. В частности, в рамках реформы налоговой системы власти страны намерены в 2019 году снизить налог на добавленную стоимость для обрабатывающей промышленности, транспортной и строительной сфер. Кроме того, в стране планируется увеличение инвестиций в инфраструктуру и кредитования для малых предприятий. Инвесторы надеются, что эти меры окажут поддержку экономике страны, рост которой замедляется.
В то же время участники торгов продолжают ждать подробностей относительно торговых переговоров между США и Китаем.
"Инвесторы воздерживались от активных действий на рынке, поскольку ждут новостей по торговым переговорам США и Китая", — полагает старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.
Определенное влияние на настроение трейдеров оказала статистика из Австралии. Согласно официальным данным, ВВП страны в четвертом квартале 2018 года вырос на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,8% кварталом ранее. Аналитики ждали роста на 2,5%.
Прайм: последние новости
Рубль в марте "осилит" повысившиеся интервенции Доллар дорожает к мировым валютам на позитивных статданных по США Биржи Европы закрылись в плюсе на макростатистике и в ожидании переговоров по Brexit
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение