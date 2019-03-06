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Курс доллара поднялся выше 66 рублей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 66 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 18:31 курс доллара вырос на 28 копеек — до 66,03 рубля.
Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 74,66 рубля.
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