Курс доллара поднялся выше 66 рублей

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 66 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи

По данным на 18:31 курс доллара вырос на 28 копеек — до 66,03 рубля.

Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 74,66 рубля.