Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.85
$
66.10
74.56
74.80
Прогноз
11.03 – 18.03
$
64.60
74.18
Индексы и котировки Brent
66.11
–0.02 Золото
1286.62
+0.01 РТС
1191.51
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.03
1.1304
–0.0036
20.02
1.1340
04.03
21.02
10.02

Биржи АТР в основном снижаются вслед за рынками США 

Прайм 29 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне пессимизма на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,02% — до 3101,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 1658,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,5%, до 28892,12 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,29%, до 2169,1 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,78% — до 21430,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,31%, до 6264,7 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание, что американские рынки по итогам среды снизились на 0,5-0,9% на фоне оказавшейся хуже прогнозов статистики по дефициту торгового баланса США.
Кроме того, на рынках сохраняется неопределенность вокруг перспектив торговых отношений США и Китая.
"На протяжении некоторого времени рынки отыгрывали хорошие новости, в частности, о том, что переговоры между США и Китаем проходят успешно. Теперь рынки взяли паузу", — приводит агентство Рейтер слова старшего стратега Okasan Asset Management Тацуси Маэно (Tatsushi Maeno).
Также инвесторы обратили внимание на новые экономические прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Так, организация в среду ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год по сравнению с ноябрьской оценкой на 0,2 процентного пункта — до 3,3%.
Прайм: последние новости
Аукционы ОФЗ: Минфин протестирует текущий уровень аппетита к риску на рынке госбумаг "Еврохим" снизил ориентир доходности по евробондам в долларах до около 5,75% Утро на российской площадке вновь начнется со снижения
Комментарии
Рынки , ОЭСР , Reuters
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение