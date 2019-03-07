Биржи АТР в основном снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне пессимизма на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,02% — до 3101,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 1658,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,5%, до 28892,12 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,29%, до 2169,1 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,78% — до 21430,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,31%, до 6264,7 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание, что американские рынки по итогам среды снизились на 0,5-0,9% на фоне оказавшейся хуже прогнозов статистики по дефициту торгового баланса США.

Кроме того, на рынках сохраняется неопределенность вокруг перспектив торговых отношений США и Китая.

"На протяжении некоторого времени рынки отыгрывали хорошие новости, в частности, о том, что переговоры между США и Китаем проходят успешно. Теперь рынки взяли паузу", — приводит агентство Рейтер слова старшего стратега Okasan Asset Management Тацуси Маэно (Tatsushi Maeno).