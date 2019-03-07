Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:08 мск индекс Мосбиржи просел на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 486,84 пункта. Индекс РТС понизился на 0,3% до отметки 1 187,89.