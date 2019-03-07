Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:08 мск индекс Мосбиржи просел на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 486,84 пункта. Индекс РТС понизился на 0,3% до отметки 1 187,89.
«Российский рынок вчера смог преодолеть негативную тенденцию последних дней, индекс Мосбиржи рывком приблизился к отметке в 2500 пунктов за счет роста ключевых «фишек». Сегодня ожидаем, что индекс Мосбиржи способен протестировать уровень 2500 пунктов. Стабильная ситуация на рынке нефти выступит поддерживающим фактором, однако слабая динамика мировых рынков пока не позволяет перейти выше», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.