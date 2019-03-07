Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.14
74.56
74.80
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
66.40
+0.41 Золото
1284.73
+0.01 РТС
1184.23
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
07.03
1.1313
–0.0027
20.02
1.1340
04.03
21.02
10.02

Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:08 мск индекс Мосбиржи просел на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 486,84 пункта. Индекс РТС понизился на 0,3% до отметки 1 187,89.
«Российский рынок вчера смог преодолеть негативную тенденцию последних дней, индекс Мосбиржи рывком приблизился к отметке в 2500 пунктов за счет роста ключевых «фишек». Сегодня ожидаем, что индекс Мосбиржи способен протестировать уровень 2500 пунктов. Стабильная ситуация на рынке нефти выступит поддерживающим фактором, однако слабая динамика мировых рынков пока не позволяет перейти выше», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
Банки.ру: последние новости
Минфин 6 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков​​ Редкие сорта виски возглавили рейтинга инвестиционной привлекательности предметов роскоши Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно
Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»
Компании Статьи
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение