Биржи Китая восстанавливаются после резкого падения

Биржи Китая растут в понедельник, отыгрывая резкое падение в пятницу, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно под давлением со стороны статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,22% — до 3101,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,38%, до 1643,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,7%, до 28425,5 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,19%, до 2133,49 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,42% — до 21113,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,31%, до 6183,9 пункта.

На биржах Китая в понедельник отмечается коррекция после того, как в пятницу они рухнули на 4% на фоне слабых внутренних статданных по внешней торговле. При этом давление на остальные индексы азиатского региона оказывают опасения за мировую экономику, усилившиеся после статистики по рынку труда США.

Так, по данным министерства труда страны, безработица в США в феврале снизилась до 3,8% с уровня января в 4%, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 20 тысяч. Рост числа новых рабочих мест был самым слабым с сентября 2017 года. При этом аналитики ожидали снижения уровня безработицы до 3,9% и роста числа рабочих мест на 170 тысяч.