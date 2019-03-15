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​Курс доллара: официальный курс доллара вырос на 2 копейки, евро — менее чем на копейку 

Банки.ру + ещё 28 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ЦБ установил официальные курсы валют с 16 марта. Курс доллара повысился на 1,8 копейки, составив 65,4201 рубля (65,4021 рубля на 15 марта). Курс евро увеличился на 0,83 копейки до 74,0686 рубля (74,0613 рубля на 15 марта).
Российская валюта сохраняется на комфортных уровнях в конце текущей недели, пытаясь закрепиться ниже устойчивых уровней поддержки в районе отметок 65,5 в паре с долларом и 74 в паре с евро, отмечает аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
«В пользу рубля на неделе сыграли успешные размещения ОФЗ, а также высокие цены на нефть, находящиеся на максимумах с ноября прошлого года», — поясняет эксперт.
На предстоящей неделе нацвалюта может продолжить попытки укрепления и попытается преодолеть отмеченные выше уровни поддержки, допускает Евдокимова.
«Факторами для укрепления рубля выступают налоговые платежи, которые на сей раз будут повышенными (около 2,5 триллиона рублей по сравнению с 1,5—1,8 триллиона рублей в среднем в обычные месяцы) из-за дополнительных платежей по налогу на прибыль», — комментирует аналитик.
Кроме того, добавляет эксперт, аукционы по размещению ОФЗ могут снова оказаться весьма успешными в преддверии пятничного заседания Банка России, на котором регулятор может несколько смягчить свою риторику.
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Рынки , Нордеа Банк , Центральный банк России , Евро , Доллар
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