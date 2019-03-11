Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне 

Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,7% — до 6 долларов, "Лукойла" — на 0,77%, до 84,65 доллара, "Новатэка" — на 0,18%, до 170,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,15%, до 4,52 доллара, "Газпром нефти" — на 1,84%, до 24,85 доллара.
Цена бумаг ВТБ повышалась на 0,54% — до 1,12 доллара, Сбербанка — росла на 1,99%, до 12,45 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,67%, достигая 18,12 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 1,45% — до 21,63 доллара, "Северстали" — на 1,35%, до 15,37 доллара, НЛМК — на 1,79%, до 24,79 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,83% — до 14,63 доллара, "Ленты" — на 2,44%, до 2,84 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 2,1% — до 2,91 доллара.