Биржи Китая закрылись ростом до 4% в ожидании мер поддержки экономики от властей

Биржи Китая завершили торги понедельника ощутимым ростом в надежде на то, что власти страны примут новые меры по поддержке национальной экономики, учитывая слабые статданные, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги также преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,9%, до 3026,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,9%, до 1667,82 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия за девять месяцев. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,97%, до 28503,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,03%, до 2138,1 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 2,01%, поднявшись до 21125,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,38%, до отметки 6180,2 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Согласно официальным данным, объем новых выданных кредитов в феврале в стране составил всего 885,8 миллиарда юаней (132 миллиарда долларов) против 3,23 триллиона юаней (481,6 миллиарда долларов) в январе. При этом аналитики ждали значения этого показателя на уровне 975 миллиарда юаней (145,4 миллиарда долларов). В конце прошлой недели таможенное управление КНР сообщило, что экспорт Китая в феврале обрушился на 20,7% в годовом выражении после роста на 9,1% в январе. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 5%.

Ряд слабых статданных из Китая способствовал укреплению ожиданий новых мер властей страны по поддержке национальной экономики. В этой связи участники торгов обратили внимание на заявления председателя Народного банка Китая ( ЦБ ) И Гана, из которых инвесторы сделали вывод, что регулятор будет оказывать дальнейшую поддержку экономике, стимулируя кредитование и снижая стоимость заимствований. Глава китайского ЦБ сказал, что у регулятора еще есть возможность для снижения нормы обязательных резервов для банков страны, хотя сейчас они немного меньше, чем в предыдущие годы. Он также подчеркнул, что регулятор будет всеми силами стараться сохранять стабильный обменный курс национальной валюты.