Биржи АТР растут вслед за рынками США и на торговом оптимизме

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, поддерживая оптимизм на американских рынках днем ранее, а также на фоне надежд на скорое достижение торгового соглашение между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,96% — до 3086,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,36%, до 1707,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,45%, до 28915,16 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,82%, до 2155,56 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 1,86% — до 21517,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,09%, до 6174,8 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в понедельник поднялись на 0,8-2% на фоне роста технологического сектора и данных статистики. Так, по данным американского министерства торговли, объем розничных продаж в США в январе вырос в месячном выражении на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали нулевую динамику.

Кроме того, участники торгов с оптимизмом отреагировали на сообщение министерства коммерции КНР о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во вторник в ходе телефонного разговора обсудил ключевые вопросы торгового соглашения с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Данное сообщение усилило надежды на то, что США и Китай в скором времени могут заключить долгосрочное торговое соглашение.

В то же время экономист Capital Economics Оливер Джонс (Oliver Jones), мнение которого приводит агентство Рейтер , предупредил, что ралли на рынках Китая нестабильно.