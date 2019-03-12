Фондовые торги в РФ открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,41% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 476,04 пункта. Индекс РТС вырос на 0,64% — до отметки 1 184,25.