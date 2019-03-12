Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник ушел ниже 74 рублей. Курс европейской валюты опустился до 73,985, следует из данных на сайте биржи.
Положение евро ухудшилось из-за роста неопределенности вокруг сделки с Британией, отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.
«Риски коррекции к 1,10 против доллара США возросли, но даже если она состоится. то будет кратковременной и даст возможность для увеличения позиций в единой европейской валюте», — комментирует банкир.