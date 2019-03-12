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Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за рынками США 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в "зеленой зоне" на фоне роста на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,1%, до 3060,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,68%, до 1695,81 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,46%, до 28920,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,89%, до 2157,18 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,79%, поднявшись до 21503,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,09%, до отметки 6174,8 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в понедельник поднялись на 0,8-2% на фоне роста технологического сектора и данных статистики. Так, по данным американского министерства торговли, объем розничных продаж в США в январе вырос в месячном выражении на 0,2%, тогда как аналитики не ждали изменений показателя. Рост по итогам торгов на американских рынках был зафиксирован впервые после пяти торговых сессий снижения подряд.
"Японские рынки акций выросли на фоне ралли в США, поскольку опасения по поводу перспектив американской экономики снизились", — прокомментировал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
Инвесторы также обратили внимание на новости из Европы, которые помогли уменьшить обеспокоенность относительно риска выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения. В частности, в ночь на вторник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовали документ по ирландской границе, который дополнит соглашение о Brexit без его изменения.
Прайм: последние новости
Официальный курс доллара на вторник вырос до 66,08 рубля Вероятность благоприятного исхода голосования по Brexit увеличилась Биржи АТР растут вслед за рынками США и на торговом оптимизме
Комментарии
Рынки , Жан-Клод Юнкер , Тереза Мэй , ЕС , Еврокомиссия , France-Presse
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