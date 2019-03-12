Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в "зеленой зоне" на фоне роста на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,1%, до 3060,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,68%, до 1695,81 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,46%, до 28920,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,89%, до 2157,18 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,79%, поднявшись до 21503,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,09%, до отметки 6174,8 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в понедельник поднялись на 0,8-2% на фоне роста технологического сектора и данных статистики. Так, по данным американского министерства торговли, объем розничных продаж в США в январе вырос в месячном выражении на 0,2%, тогда как аналитики не ждали изменений показателя. Рост по итогам торгов на американских рынках был зафиксирован впервые после пяти торговых сессий снижения подряд.

"Японские рынки акций выросли на фоне ралли в США, поскольку опасения по поводу перспектив американской экономики снизились", — прокомментировал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).