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Японский Nikkei падает более чем на 1% на внутренних статданных 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основной фондовый индекс Японии теряет более 1% на торгах в среду на фоне слабых статданных, остальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются на внешнем негативе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск японский индекс Nikkei 225 терял 1,3% — до 21224,04 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,37% — до 3049,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1685,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,58%, до 28752,11 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,81%, до 2139,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6152,6 пункта.
Давление на ключевой японский индекс оказывает внутренняя статистика, оказавшаяся хуже прогнозов аналитиков. Так, по официальным данным, базовые заказы в машиностроении в стране в январе упали на 5,4% в месячном исчислении и на 2,9% — в годовом. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,5% и 2,3% соответственно. После данной статистики на рынке дешевеют акции японских автопроизводителей. Так, акции Toyota Motor Corp и Mazda Motor теряют в цене более 1%.
Стратег по мировым рынкам JPMorgan Asset Management в Токио Есинори Сигэми (Yoshinori Shigemi) сказал агентству Рейтер, что в целом плохие показатели по заказам в машиностроении в Японии были ожидаемы. "На фоне снижения спроса на автомобили и чипы, сложно покупать акции, связанные с этими секторами", — добавил эксперт.
Остальные фондовые рынки региона также находятся в "красной зоне". Инвесторы отыгрывают неопределенность вокруг Brexit, усилившуюся после того, как британские парламентарии во вторник повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. В среду им предстоит голосование по вопросу о выходе из ЕС без соглашения.
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Комментарии
Рынки , ЕС , Toyota Motors , Reuters
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