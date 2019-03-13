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Фондовые торги в РФ открылись снижением 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 461,31 пункта. Индекс РТС снизился на 0,15% до отметки 1 181,52.
«На российском фондовом рынке в последние дни отсутствует явно выраженная тенденция. Индекс Мосбиржи вчера завершил торги скромным ростом на 0,1%, и последние четыре недели держится в узком диапазоне 2 450—2 500 пунктов. Из отдельных факторов риска отметим, что Палата Представителей США вчера приняла сразу четыре законопроекта, направленные против российских властей, согласно которым разведка США должна подготовить доклад о личном капитале и активах президента РФ, должна быть проведена «оценка политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО», санкционный список должен быть увеличен из-за дела Бориса Немцова, а также законодательно оформлен запрет признания Крыма российским. С точки зрения сантимента, данные новости могут оказывать локальное давление на рынок, но в то же время данные четыре меры каких-либо сверхвесомых рисков для российских активов не должны представлять. Диапазон в 2 450—2 500 пунктов по индексу Мосбиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность», — прокомментировал аналитик Промсвязбанка Михаил Поддубский.
Банки.ру: последние новости
​Рубль укрепляется на старте торгов Биржевой курс евро опустился ниже 74 рублей Фондовые торги в РФ открылись ростом
Комментарии
Рынки , Борис Немцов , Михаил Поддубский , Московская биржа , НАТО
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