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Курс доллара: рубль незначительно растёт к доллару и евро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Alexander Nemenov/AFP
На открытии торгов рубль незначительно растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 5 копеек — до 65,58 рубля.
Курс евро снизился на 2 копейки и составил 74,04 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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