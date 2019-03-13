Курс доллара: рубль незначительно растёт к доллару и евро

На открытии торгов рубль незначительно растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара упал на 5 копеек — до 65,58 рубля.

Курс евро снизился на 2 копейки и составил 74,04 рубля.