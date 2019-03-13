Нефть дорожает на данных API о снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть растут в среду днем на данных еженедельной статистики Американского института нефти (API), которая показала снижение запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7%, до 67,14 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,02%, до 57,45 доллара за баррель.

Поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 2,6 миллиона баррелей после роста на 7,29 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,65 миллиона баррелей после увеличения на 7,069 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению добычи нефти на второе полугодие 2019 года. ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.