Рубль уходит в туман

Рубль продолжает укрепляться: с начала года он подрос на 6,5%, показав лучшую динамику среди мировых валют. В среду российская валюта приблизилась к максимумам текущего года: евро опускался до 73,91 рубля, доллар — до 65,16 рубля. Основным фактором поддержки остается ситуация на нефтяном и долговом рынке. Однако лучшие времена для рубля уже проходят, считают аналитики, опрошенные Bloomberg

Согласно их консолидированному мнению, во втором квартале доллар подорожает до 66,42 рубля, а к концу года — до 67 рублей. Эксперты указывают на сильный отток капитала в первые два месяца текущего года, традиционное ухудшение платежного баланса в апреле-июне и предстоящий период выплат по внешним долгам. На прошлой неделе Минэкономразвития РФ понизило прогноз среднего курса на 2019 год с 63,9 рубля за доллар до 66,4 рубля, напоминает агентство.

А вот за рубежом число оптимистов, верящих в светлое будущее российской валюты, прибавилось. Commerzbank (второй по активам банк Германии) согласен с тем, что начало лета станет для нее относительно неблагоприятным — отопительный период заканчивается, и ручеек нефтедолларов пересыхает, а спрос на зарубежные дензнаки растет из-за сезона отпусков и выплаты дивидендов. Поэтому не исключено, что к июню доллар поднимется до отметки 67 рублей. Но к концу года он откатится обратно до 65 рублей, а к середине 2020-го и вовсе опустится до 62 рублей, прогнозируют специалисты банка.

По их мнению, главным риском для рубля остаются «драконовские» санкции со стороны США. Введение жестких ограничительных мер вознесет доллар до 70 рублей, но вероятность такого сценария очень мала, полагают аналитики Commerzbank.

Весеннее обострение

Полярность прогнозов относительно динамики российской валюты очень показательна, отмечает главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков . Финансовые рынки постепенно выходят из «зимней спячки», характерной для этого периода, и готовятся к оживлению и скачкам курсов. Но пока участники рынка не пришли к четкому консенсусу по поводу рубля.

«Экономически российская валюта даже на текущем уровне в 65,50 за доллар выглядит недооцененной, справедливый курс рубля находится в диапазоне 55−60. Но при этом антироссийские санкции и угроза введения новых ограничений со стороны США, создает дисконт в курсе до текущих значений», — поясняет эксперт.

Неопределенность вокруг курса российской валюты в ближайшие несколько недель, вероятно, сохранится, полагает он, поскольку невозможно предугадать действия американских властей относительно новых санкций.

Если Конгресс их все-таки примет в ближайшие два месяца, доллар США вырастет до 68−70 рублей, но ближе к концу года все равно будет стремиться к 65, прогнозирует аналитик. Если же новые ограничения останутся только угрозами, рубль попробует укрепиться к 62−63 за один американский доллар, после чего летом все равно вернется к 65−66.

Венесуэла подсобила?

Укрепление рубля, скорее всего, носит локальный характер, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Главным образом сейчас поддержку ему оказывает глобальный спрос на рисковые активы, а также растущий спрос на российские ОФЗ.

«Оптимизм инвесторов связан с текущей редакцией законопроекта о санкциях США в отношении России. Предполагается, что запрет коснется только приобретения новых ОФЗ, а в случае если они были приобретены до санкций, распродавать ценные бумаги не придется», — поясняет эксперт.

Аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов согласен с тем, что главной причиной укрепления рубля в текущем году является масштабное восстановление спроса на рисковые активы, к которым относятся и российские акции и ОФЗ.

По последним данным, присутствие иностранных инвесторов в российских долговых бумагах выросло с 24,4 до 25,5%. Правда, есть мнение, что этот спрос обеспечила Венесуэла, которая разместила в российских активах часть своих золотовалютных резервов.

«Стабильный внешний приток капитала в российские долговые бумаги обеспечивает хорошую поддержку национальной валюте, несмотря на внешние геополитические факторы, связанные с санкционной политикой Запада», — поддерживает коллег эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Последний месяц спокойствия

Добавляет оптимизма рублю и стабильность нефтяного рынка, а также негативная тенденция большинства иностранных валют, в том числе доллара. На этом фоне даже резкое увеличение скупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила не сильно отразилось на динамике рубля.

Но март станет последним месяц в этом году, когда валютные интервенции не влияют на курс российской валюты, предупреждает Гасанов. С апреля баланс валютных потоков может ухудшиться из-за выплаты дивидендов и сезонного увеличения импорта.

«При этом мы вновь может увидеть ослабление рубля до уровней 68 — 70, а при введении новых санкций доллар может подняться до 75 — 80 рублей», — предсказывает эксперт.

По мнению Капустянского, с учетом текущей ситуации рубль может укрепиться к доллару в зону сильной поддержки 64,90 — 65. Но среднесрочные перспективы этой валютной пары — консолидации в диапазоне 65−68.

«Главной причиной станет продолжающая санкционная политика со стороны западных стран. Санкции, скорее всего, будут носить долгосрочный характер и постепенно оказывать давление на российскую экономику. Тем более что последний законопроект напрямую бьет по российской экономике, хотя еще не принят. При этом сама российская экономика развивается очень слабо», — рассуждает аналитик.

Он также обращает внимание на то, что все больше и больше хедж-фондов, согласно отчету Чикагской товарной биржи, ставят на ослабление рубля в среднесрочной перспективе. И объем ставок против рубля уже стал рекордным в истории биржевой статистики, превысив как показатели лета прошлого года, так и рекорды девальвационных пиков в декабре 2014-го и январе 2016-го.

Стоит согласиться с прогнозами крупных банков относительно того, что период роста рубля близок к своему завершению, считает Кятов. Оптимизм, который наблюдается на фондовых площадках по всему миру, уже подает признаки затухания, отмечает он.