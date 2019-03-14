Курс доллара: курс доллара очень скоро преодолеет психологическую отметку

Экономисты оценили, как решение Европарламента по резолюции о политических отношениях ЕС и России скажется на рубле. И не исключили, что курсы доллара и евро пройдут свои психологические рубежи.

Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст":

— Вчера состоялся аукцион по размещению ОФЗ Минфином на три года и на десять лет. Объем удовлетворения заявок определялся исходя из объема спроса. Относительно недавно Минфин начал проводить именно эту практику — не объявляя заранее объем ОФЗ.

Несмотря на то, что над Россией постоянно висят санкционные тучи, это уже не пугает иностранных инвесторов. Спрос хороший. Это значит, наши активы востребованы, как и сам рубль. И этот рынок превзошел все достижения — спрос на трехлетние облигации достиг 61 миллиарда рублей, размещенный объем выпуска — 34 миллиарда. На фоне такого оптимизма рубль может еще подрасти до 64.90 за доллар и 73.64 за евро.

До конца недели рубль как раз может прийти к указанным значениям. И даже новость о недавно принятой в Европарламенте резолюции не будет иметь силу, которая по идее должна заставить упасть рубль перед иностранными валютами.

Напомню, резолюция предлагает ввести новые санкции (визовые и финансовые) в отношении определенных физических лиц из РФ, а также исключить РФ из списка стран — стратегических партнеров ЕС. При всей грозной риторике, эта резолюция, как и те, что были до нее, имеют просто рекомендательный характер, а значит принятое заявление против "Северного потока-2", скорее всего, не скажется на строительстве самого газопровода.

Собственно, Европарламент — это некий барометр, как ЕС относится к той или иной теме. Никаких прямых законодательных прав у них нет. Что касается финансовых санкций, то Россию уже ограничили еще в 2014 году, когда ввели санкции против банковского сектора. Все, что могли сделать в этой сфере, уже сделали. Любой другой шаг в первую очередь нанесет вред самим инвесторам из ЕС. Вредить России они готовы, а вот самим себе — крайне неохотно. Аналогично и с визами.

Сейчас в Европе заканчивают готовить поправку к газовой директиве. Цель — распространить нормы третьего пакета на морские газопроводы, которые уже действуют. Доработанная директива даст зеленый цвет проекту "Северный поток-2". Она не имеет ничего общего с резолюцией, которая наделала недавно много шума. Видимо, для рубля вечное ожидание санкций — это уже обыденность, и само ожидание не пугает инвесторов в Российские финансовые инструменты. Это дает рублю уверенность, и он не пропадает, даже если появляется несущественный негативный фон.