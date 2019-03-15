Аналитики S&P заметили снижение зависимости рубля от нефти

Зависимость рубля и в целом российской экономики от колебаний цен на нефть в последние годы снизилась. Об этом говорят аналитики S&P Global в записке «Освободилась ли Россия от нефтяной зависимости?».

Хотя цена барреля нефти марки Urals с апреля по сентябрь 2018 года выросла на 20%, рубль обесценился на 13%. В целом за прошлый год нефть подорожала на 30%, рост внутреннего спроса при этом замедлился, а импорт увеличивался менее чем на 4%. Ранее при таком росте цен спрос повышался на 8-9%, а импорт — двузначными темпами. Бюджет в 2018 году стал профицитным благодаря «необычному сочетанию» роста цен на нефть и ослабления рубля, а профицит счёта текущих операций достиг исторического максимума в 115 $ млрд, пишут «Ведомости»

Аналитики S& P отмечают, что цена нефти долгое время определяла бизнес-циклы в России. Так, перед кризисом 2008–2009 годов её рост способствовал увеличению доходов и внутреннего спроса, в 2010–2011 годы поддерживал восстановление экономики, а падение цен в 2014 году обрушило рубль, взвинтило инфляцию и погрузило страну в длительную рецессию на фоне международных санкций.

Валютный курс в России рос и падал вслед за ценами на нефть, из-за чего в 2003–2012 годах реальный эффективный курс рубля увеличился более чем на 60%, снизив конкурентоспособность неэнергетических товаров и помешав диверсификации экспорта, а в конце 2014 — начале 2015 годов упал на 30%. В настоящее время он ниже уровня 2013 года примерно на 20%.

Теперь корреляция российской экономики с ценами на чёрное золото снизилась, и в 2018 году нефть росла, а рубль ослаблялся, что по мнению аналитиков S&P, объясняется политикой властей и международными санкциями. В результате Россия стала более устойчива к внешним шокам, хотя на долю нефти и газа приходится около 20% ВВП, 45% доходов федерального бюджета и около 60% экспорта товаров.