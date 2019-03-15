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Что произойдет с курсом рубля на следующей неделе 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
На неделе с 18 по 22 марта рубль получит поддержку от начинающегося налогового периода и дорогой нефти, считают аналитики. Если не появится новостей по санкциям, то пока более вероятным представляется укрепление российской валюты, чем ее ослабление.
Текущая стабильность и даже укрепление рубля обеспечиваются сильным спросом на российские долговые бумаги, в том числе и со стороны нерезидентов, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Так, в среду российский Минфин разместил облигаций федерального займа (ОФЗ) на рекордные 91,5 миллиарда рублей, половину из которых, вероятно, купили иностранные инвесторы.
Поэтому на ближайшую неделю Кочетков прогнозирует для российской валюты торговлю в диапазоне 64,75-66,25 рубля за доллар с вероятностью ее укрепления. Этому может помешать лишь усиление деятельности американских законодателей по сдерживанию РФ, говорит Кочетков.
После сокращения продаж нефти в Венесуэле и снижения объемов добычи странами ОПЕК цена на нефть марки Brent выросла выше 67 долларов за баррель — это тоже поддержит рубль, как и начало налогового периода, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.
Основное давление на рубль будут оказывать санкционная риторика и негативный геополитический фон, соглашается аналитик. По его прогнозу, на следующей неделе российская валюта будет колебаться в пределах 65-66,3 рубля за доллар.
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Комментарии2
Рынки , Андрей Кочетков , Открытие Брокер , ОПЕК , Минфин
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