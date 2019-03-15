Биржи АТР растут на новостях вокруг торговых отношений США и КНР

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры США с Китаем идут позитивно, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,54% — до 3036,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,88%, до 1648,72 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,9% — до 28113,25 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,98% — до 21494,63 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,62% — до 2169,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,12%, до 6186,9 пункта.

Участники торгов в пятницу отыгрывают новый ряд новостей вокруг торговых отношений США и Китая. Так, президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров с Китаем. Кроме того, по данным китайских СМИ, в четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провёл третий телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, при этом стороны достигли существенного прогресса по тексту торгового соглашения. В то же время телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Пекин увязывает будущую встречу председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа с окончательной финализацией торгового соглашения.

Однако оптимизм участников торгов сдерживает неопределенность относительно того, когда может состояться такая встреча лидеров двух стран. Изначально предполагалось, что она пройдет в марте, однако в четверг Мнучин заявил, что в текущем месяце встречи не будет. По его словам, саммит Трампа и Си был отложен из-за большого объема работы, все еще предстоящей переговорщикам США и Китая по вопросам торговых отношений.

"Изначально ожидалось, что торговые переговоры завершатся в марте. Поэтому любая задержка приводит рынки к мысли, что переговоры идут плохо, и это является негативным фактором для бирж", — приводит агентство мнение старшего стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикавы (Masahiro Ichikawa).

Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости из Японии, где центробанк страны вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, как и ожидалось.