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Курс доллара: рубль растёт к доллару
RT на русском
4 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль незначительно растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 5 копеек — до 65,46 рубля.
Курс евро вырос на 3 копейки и составил 74,11 рубля.
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