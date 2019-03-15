Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.35
$
65.53
74.06
74.20
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.70
75.50
Индексы и котировки Brent
66.91
–0.87 Золото
1302.74
+0.00 РТС
1188.79
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
15.03
1.1319
–0.0055
28.02
1.1373
12.03
01.03
18.02

Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль незначительно растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 5 копеек — до 65,46 рубля.
Курс евро вырос на 3 копейки и составил 74,11 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль незначительно растёт к евро Рубль незначительно растёт к доллару и евро Цены на нефть растут
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Керченский пролив признали помехой для дружбы США с Украиной
Экономика
России рекордно дали в долг
Экономика
Болгария станет полем битвы новой «холодной войны»
Экономика
В России резко подорожают продукты
Личный счет
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX
Компании
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение