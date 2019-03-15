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Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,25% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 463,92 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,32% — до отметки 1 185,73.
«Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги коррекцией на 0,5% по индексу Мосбиржи. При этом уже более месяца индекс проводит в диапазоне 2 450—2 500 пунктов, и явных драйверов для выхода из этого диапазона мы пока не наблюдаем. Сегодня в базовом сценарии ожидаем возвращения индекса из нижней части в середину данного диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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