Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,25% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 463,92 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,32% — до отметки 1 185,73.