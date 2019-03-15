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Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,07% — до 6,11 доллара, "Лукойла" — на 0,49%, до 85,72 доллара, "Новатэка" — на 0,35%, до 170,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,76%, до 4,65 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 1,43%, до 24,15 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,6% — до 1,18 доллара, Сбербанка — на 0,42%, до 12,65 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,6%, достигая 18,47 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,42% — до 21,55 доллара, "Северстали" — на 0,98%, до 15,45 доллара, НЛМК — на 0,3%, до 25,38 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,05% — до 14,39 доллара, "Ленты" — росла на 0,17%, до 2,88 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,24% — до 2,96 доллара.
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Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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