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Биржи Европы растут на новостях из Великобритании и внешнем оптимизме 

Прайм 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу, реагируя на новости о том, что британские парламентарии высказались за перенос на более поздний срок даты выхода Великобритании из ЕС (Brexit), а также на фоне надежд на скорое достижение торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,43%, до 7216,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 5373,73 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 11628,37 пункта.
Инвесторы в пятницу отыгрывают новости из Великобритании. В частности, в четверг британские парламентарии высказались за продление срока Brexit с 29 марта на более поздний срок. Правительственное предложение, поддержанное депутатами, сформулировано таким образом, что если до 20 марта парламент проголосует за соглашение с ЕС (дважды уже отвергнутое подавляющим большинством), то речь будет идти об отсрочке Brexit до 30 июня. Если же парламент не поддержит соглашение, то тогда потребуется более длительное продление срока Brexit, которое повлечет за собой участие Британии в европейских выборах в мае.
Дополнительную поддержку оказывает внешний оптимизм, в частности, новости вокруг торговых отношений США и Китая. Так, президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров с Китаем. В то же время китайские СМИ сообщили о новом телефонном разговоре вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого стороны достигли существенного прогресса по тексту торгового соглашения.
"Настроения поддерживают новости о том, что парламент Великобритании проголосовал за перенос даты Brexit на более поздний срок. Сообщение о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем успокоило рынки и способствовало подъему на биржах Азии", — считают аналитики London Capital Group, мнение которых приводит издание Wall Street Journal.
Участники торгов обратили внимание и на внутреннюю статистику. Так, европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по окончательной оценке, ускорилась до 1,5% с 1,4% в январе, что совпало с прогнозами аналитиков.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне Биржи АТР закрылись в основном ростом на оптимизме из Китая Потенциал укрепления рубля к доллару ограничен уровнем 65
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ЕС , Госсовет КНР
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