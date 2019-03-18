Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,36%, составив $58,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 0,21% — до $67,02 за баррель.