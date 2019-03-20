Биржи Европы снижаются после роста днем ранее

Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после роста днем ранее в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 в минусе на 0,04%, до 7320,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 5418,9 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 11667,13 пункта.

В среду на европейских рынках отмечаются коррекционные настроения после роста индексов на 0,2-1,1% днем ранее. Инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании итогов очередного двухдневного заседания Федрезерва, которые будут опубликованы позднее в среду.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Во вторник вечером СМИ сообщили, что переговоры между странами по заключению торговой сделки находятся на финальной стадии, а итоговое торговое соглашение может быть заключено до конца апреля. В то же время в США якобы беспокоятся, что Китай может отказаться от уступок американской стороне в области торговли, потому что не получил убедительных гарантий от Вашингтона по отмене импортных пошлин.

"Ожидаемые сроки подписания торгового соглашения сдвинулись с марта на апрель или даже июнь", — сказал изданию Wall Street Journal аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler).

По мнению эксперта, это может привести к фиксации прибыли инвесторами после того, как индекс FTSE 100 во вторник достиг максимальной отметки за пять месяцев. Так, показатель вырос до 7324 пунктов, что является максимумом с 8 октября 2018 года.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Великобритании, согласно которой инфляция в стране в феврале в годовом выражении ускорилась до 1,9% с уровня января в 1,8%, в месячном выражении показатель составил 0,5% против дефляции в 0,8% в январе. Показатель в месячном выражении совпал с прогнозом аналитиков, в годовом выражении ожидалась инфляция на уровне в 1,8%.