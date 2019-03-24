Как решения ЦБ по ставке отразятся на банковских кредитах

После заседания Банка России , где было принято оставить ключевую ставку на прежнем уровне, стало понятно, что, по крайней мере, до следующего заседания совета директоров Центробанка (26 апреля), со ставками по банковским кредитам ничего экстраординарного не случится.

Но дальше условия по потребительскому и ипотечному кредитам могут измениться, сообщила в эксклюзивном интервью "Российской газете" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Наталья Мильчакова . И рассказала, к чему готовиться россиянам на рынке кредитования и когда лучше брать займы на жилье, машину или на другие нужды.

Наталья, так какова вероятность, что в ближайшие дни банки не будет менять условия кредитования для новых заемщиков?

Наталья Мильчакова: Давайте обратим внимание на одну из цитат из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции после объявления о ключевой ставке: "Аналитики понимают временный характер ускорения инфляции в этом году — что оно связано с разовыми факторами, в частности с НДС". Несомненно, речь шла, в первую очередь, об аналитиках ведущих российских инвестиционных домов, а эти фирмы — инвестиционные подразделения крупнейших российских коммерческих банков. Если читать между строк, то можно понять, что коммерческие банки заранее оценили риски, в данном случае — инфляционные. И оценили их как не самые высокие. Поэтому ожидать роста ставок по банковским кредитам в ближайшее время не стоит с очень высокой вероятностью.

А что потом? К каким процентным ставкам нам готовиться?

Наталья Мильчакова: Если после 26 апреля никакие дополнительные риски для российской экономики не сработают, а риторика руководства ЦБ РФ еще больше смягчится, то где-то до середины июня небольшие можно будет увидеть снижение процентных ставок по ипотеке примерно на 0,25-0,5 процентных пункта и по потребительским кредитам — на 0,5-0,75 процентных пункта.

По банковским вкладам проценты тоже будут снижаться?

Наталья Мильчакова: Да. По рублевым вкладам они могут начать снижаться, первопроходцами здесь станут, скорее всего, крупнейшие государственные банки из первой пятерки. Они могут понизить ставки на 0,5-1,5 процента, в зависимости от банка и вида вклада. Логика такова — чем дешевле фондирование, тем выгоднее, а в высоконадежные и особенно государственные банки народ и так понесет вклады, независимо от процента.

Какие решения Банка России по ключевой ставке вы ожидаете до конца первого полугодия? Ожидается еще два заседания: 26 апреля и 14 июня.

Наталья Мильчакова: Полагаю, с достаточно высокой вероятностью ставка 26 апреля опять останется без изменений. И 14 июня тоже. Но при условии, что не будет принят закон об ужесточении антироссийских санкций, в том числе против госдолга РФ. Если же это произойдет, то приведет к росту доходности по государственным облигациям и ослаблению рубля. Но если угроза санкционных рисков окажется минимальной, инфляция будет замедляться, цены на нефть останутся в коридоре 60-70 долларов за баррель, а рубль будет относительно стабильным, то ЦБ РФ на июньском заседании, если не вернется вновь к снижению ключевой ставки, то, по крайней мере, будет в своих комментариях все больше возвращаться к теме смягчения монетарной политики. Если ставку все же понизят, то не более чем на 0,25 процентных пункта, до 7,5 процента. Если сработают санкционные и прочие риски, все зависит от того, какова будет глубина падения рубля и выйдет ли инфляция из-под контроля, то есть превысит ли уровень в 5,2 процента в годовом исчислении. Рост инфляции значительно выше уровня 5,2 процента в год может привести к новому повышению ключевой ставки, скорее всего, на 0,25 процентных пункта.

По вашим расчетам, когда лучше брать кредиты в этом году — автомобильные, потребительские, ипотечные?

Наталья Мильчакова: На мой взгляд, за автокредиты можно не беспокоиться, так как процент по ним не сильно эластичен, и если вы хотите приобрести автомобиль в кредит, то это решение должно зависеть только от вашей способности обслуживать и погашать долг перед банком. А вот с потребительскими и ипотечными кредитами, вероятно, есть смысл не торопиться, если только ситуация не такая, что, кроме кредита, вы не можете рассчитывать на иные средства для приобретения недвижимости или иные крупные и очень нужные для вас покупки. Объясню, почему. Если есть тенденция к смягчению монетарной политики, лучше подождать, чтобы занять у банка подешевле. Но кредитные отношения с банком — это не инвестиции и не заем у друзей до зарплаты. Читайте внимательно кредитный договор, в нем может быть написано, что банк может оставить за собой право повышения процентной ставки на выгодных для него условиях. И тогда ваши попытки выгодно сыграть на ожидаемом решении ЦБ РФ ни к чему не приведут — банк все равно сделает так, что основным бенефициаром (получателем финансовой выгоды, исходя из договора) вашей с ним сделки окажется он, а не вы.

Если человек решил открыть банковский вклад, какой момент для этого лучше выбрать?

Наталья Мильчакова: Вклады в условиях ожидаемого смягчения монетарной политики ЦБ РФ можно открыть хоть сегодня (но для этого нужна сумма денег, соответствующая требованиям банка к минимальной сумме данного вклада, и время, чтобы успеть в выбранный вами банк до окончания банковского дня). Посмотрите сайты банков, сравните условия вкладов и сделайте выбор. Иногда бывает, что вам приходят смс или письма на электронную почту с предложениями от банков открыть у них депозиты. Если это надежный банк, а условия вклада вам подходят, почему бы не попробовать прямо сейчас? Только имейте в виду, что чем выше процент по вкладу, тем выше могут оказаться требования банка к минимальной сумме или условиям хранения денег на депозите, то есть, как правило, вашу сумму или ее часть нельзя будет снять с депозита до истечения срока договора с банком. Но некоторые банки разрешают снимать проценты раз в месяц.

Какие заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после заседания ЦБ 22 марта по ключевой ставке отразятся на курсах валют, какие сигналы получил рынку?

Наталья Мильчакова: Главные сигналы — во-первых, то, что руководитель ЦБ допускает возврат к снижению ключевой ставки уже в 2019 году. Во-вторых, снижение прогноза по инфляции на 2019 год с 5-5,5 процента до 4,7-5,2 процента. Но для доллара и евро эти сигналы пока оказались более позитивными, чем для рубля. Валютный рынок изначально, видимо, закладывался на повышение ключевой ставки или как минимум на ужесточение риторики главы Центробанка. А когда этого не произошло, рубль начал снижаться, а доллар и евро расти.

Какие же курсы доллара и евро мы увидим в понедельник, 25 марта?

Наталья Мильчакова: По моему прогнозу курс доллара будет находиться в коридоре 64-65 рублей, курс евро — 72-73,5 рубля.